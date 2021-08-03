Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akseki'de yanan alanları inceledi

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesinde yanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Akseki ilçesinde yanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan ve yüksek sıcak, düşük nem, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

İlçede Gülen Dağ'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bakan Karaismailoğlu, yangının büyük hasar oluşturduğu Kepezbeleni Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Alanı gezen Karaismailoğlu, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Bölgede hasar tespitlerine başlandığını söyleyen Karaismailoğlu, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, vatandaşlara her konuda gereken desteğin sağlanacağını, yaraların sarılacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu