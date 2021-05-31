Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Ümidimiz buradaki (Karabağ) altyapı, ulaştırma projelerinin bir an önce bitmesi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Ümidimiz buradaki (Karabağ) altyapı, ulaştırma projelerinin bir an önce bitmesi"

Anadolu Ajansı / Resul Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklaması Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev'in açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklaması

Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev'in açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti. Azerbaycanlı mevkidaşı Reşat Nebiyev ile birlikte, Türk şirketlerinin gerçekleştirdiği karayolu ve demiryolu inşaatlarında incelemede bulundu.

Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Ümidimiz buradaki (Karabağ) altyapı, ulaştırma projelerinin bir an önce bitmesi'
Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Ümidimiz buradaki (Karabağ) altyapı, ulaştırma projelerinin bir an önce bitmesi'
Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Ümidimiz buradaki (Karabağ) altyapı, ulaştırma projelerinin bir an önce bitmesi'
Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: 'Ümidimiz buradaki (Karabağ) altyapı, ulaştırma projelerinin bir an önce bitmesi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Ümidimiz buradaki (Karabağ) altyapı, ulaştırma projelerinin bir an önce bitmesi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 16:47:25. #1.15#

title