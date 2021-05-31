Son dakika gündem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Ümidimiz buradaki (Karabağ) altyapı, ulaştırma projelerinin bir an önce bitmesi"

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklaması Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Reşat Nebiyev'in açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti.