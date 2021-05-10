Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de yapılacak Cevizlik taş ocağı ile ilgili görüştüğü vatandaşlara, "Benim evim de bu dağın arkasında, biz de buralıyız. Hassasiyetinizi anlıyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de yapılacak Cevizlik taş ocağı ile ilgili görüştüğü vatandaşlara, "Benim evim de bu dağın arkasında, biz de buralıyız. Hassasiyetinizi anlıyorum. Bu yatırımı yapmamız lazım." dedi.

Karaismailoğlu, İyidere Lojistik Merkezi dolgusu için taş alınması planlanan Cevizlik taş ocağında, beraberinde Rize Valisi Kemal Çeber ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile incelemede bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, bölgeden ayrılırken burada bekleyen vatandaşların yanında durarak, onlarla bir süre sohbet etti.

Devletin yatırım için bütçesinden kaynak ayırdığını ifade eden Karaismailoğlu, büyük bir yatırımın bölgeye kazandırılacağını söyledi.

Karaismailoğlu, "Bunun için de gerekli taşın alınması lazım. Diyeceksiniz ki 'Buradan değil başka yerden alın.' Ama araştırdık, başka bir yerde böyle bir taş yok. Benim evim de bu dağın arkasında, biz de buralıyız. Hassasiyetinizi anlıyorum. Bu yatırımı yapmamız lazım." diye konuştu.

Yatırımın gerekliliğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bizim çocuklarımız burada çalışacak, lütfen o gözle bakın. Ne kadar az zarar vereceksek, sizi rahatsız etmeden bunu hep birlikte yapalım." açıklamasında bulundu.

Karaismailoğlu, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı, daha sonra Rize-Artvin Havalimanı'nda basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Rize'deki incelemelerine yarın da devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ı zora sokacak belge! Erdoğan için de imza vermiş
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ı zora sokacak belge! Erdoğan için de imza vermiş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Sergen Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Ali Palabıyık Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İkizdere'de vatandaşlarla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 22:17:09. #1.15#

title