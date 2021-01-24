Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi."
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Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi."

24.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:37
Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

Son dakika ekonomi haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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