Son dakika haber: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi."
24.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:37
Son dakika ekonomi haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal