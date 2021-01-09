Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadı"
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Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan: "Dailymotion da Türkiye'ye temsilci atadı"

09.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:09
Son dakika haber! Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan:

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Böylece vatandaşların sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabileceğine dikkati çeken Sayan, taklit hesap, dolandırıcılık, zorbalık gibi durumlarda şikayetlere daha kolay çözüm bulunabileceğinin altını çizdi.

Daha önce VK, YouTube ve Tiktok tarafından Türkiye'ye temsilci atandığına yönelik açıklamalar yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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