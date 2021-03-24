Son dakika haber: Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı
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Son dakika haber: Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı

24.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:46
Son dakika haber: Ulaş'ta Kovid-19 değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman başkanlığında, kaymakamlıkta yetkili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğe gönderdiği Kovid-19 tedbirleri konulu genelge doğrultusunda alınan kararlar ve tedbirler görüşüldü.

Kaymakam Nayman, kurum amirlerine çalışmaların son derece titizlik içerisinde, hassasiyetle, ciddiyet ve kararlılıkla yürütülmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Yılmaz, İlçe Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya ve Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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