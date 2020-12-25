Son dakika haber! Ula'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber! Ula'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

25.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:08
Son dakika haber! Ula'da kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Ula ilçesi Çörüş Mahallesinde kaçak içki üretip ticaretini yaptığı belirlenen H.T. ve H.Y. isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla'nın Ula ilçesi Çörüş Mahallesinde kaçak içki üretip ticaretini yaptığı belirlenen H.T. ve H.Y. isimli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Ula-Karabörtlen Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucu Çörüş Mahallesinde ikamet eden H.T. ve H.Y. isimli şahısların kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisi alındı. Şahısların evinde yapılan aramada; 5 bidon içerisinde 18,5 litre etil alkol, 36 farklı ebatlardaki şişe içerisinde 21 litre rakı, 1 adet şişe içerisinde 1 litre viski, 2 adet şişe içerisinde 1,5 litre şarap, 1 adet plastik şişe içerisinde 50 ml anason yağı, 2 adet plastik şişe içerisinde 10 ml viski kiti, 2 adet enjektör ve enjektör aparatı, 1 adet alkol ölçüm aparatı, 18 adet farklı ebatlarda boş rakı ve viski şişesi ele geçirildi. Olay şüphelileri H.T. ve H.Y. isimli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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