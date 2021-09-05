Son dakika haber | Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber | Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber | Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla gasp edilen Ukraynalı turistin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla gasp edilen Ukraynalı turistin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde 31 Ağustos günü Ukraynalı turist, yolda yürürken 3 şahıs tarafından saldırıya uğramıştı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde turisti gören şüphelilerden birinin yanına giderek yumruk attığı, diğer şüphelilerin de tekme ve yumruk atarak turisti darp ettiği görülüyor. Şüphelilerin ayrıca turisti bıçakla tehdit ederek cebinden telefonunu ve cüzdanını zorla alarak olay yerinden uzaklaştığı da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. - İSTANBUL

Son dakika haber | Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber | Ukraynalı turistin gasp edilme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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