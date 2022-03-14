Son dakika haber... Ukraynalı eski milli futbolcu savaştan kaçarken Manisa'da kaza yaptı

MANİSA (DHA) - Ukrayna Milli Takımı'nın eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, savaş nedeniyle Türkiye'deki arkadaşının daveti üzerine İzmir'in Çeşme ilçesine gelirken geçtiğimiz gün Manisa'da kaza yaptı. Çarpıştığı otomobildeki 4 kişinin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı kazadan yara almadan kurtulan Yakovenko, " Ukrayna'dan son ana kadar ayrılmak istemedik ama Harkiv'de neler olduğunu gördük, Kiev'in yakınlarında patlamalar oldu. Ailemle birlikte yola çıkmaya karar verdik" dedi.

Ukrayna'da Metalist Kharkiv ve Dinamo Kiev, Belçika'da Lierse, Genk, Anderlecht, Westerlo, İtalya'da Fiorentina, İspanya'da Malaga gibi kulüplerde forma giyen, Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde de birçok maça çıkan ve 2016 yılında futbolu bırakan Oleksandr Yakovenko, bir dönem de Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'yle Dinamo Kiev'de takım arkadaşı olduğunu bildirdi. Yakovenko, savaş başlamadan henüz 1 gün önce Vida'yla telefonda konuştuklarını da söyledi.