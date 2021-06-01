Son dakika haber! Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi

Son dakika haber! Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Antalya'da en son annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğu mesajı attıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışmalarının 16. gününde cansız bedenine ulaşılan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak ülkesine gönderildi.

Antalya'da en son annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğu mesajı attıktan sonra haber alınamayan ve arama çalışmalarının 16. gününde cansız bedenine ulaşılan Ukrayna uyruklu dağcı Yana Kryvosheia'nın (42) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak ülkesine gönderildi.

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya tatil amacıyla gelen Yana, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından 1825 rakımlı Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attı. Bu mesajın ardından Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. 10 Mayıs'ta ailesinin yanına dönüş yapması beklenen Yana'dan haber alınamayınca Kryvosheia'nın ailesinin ihbarıyla 12 Mayıs'ta arama çalışmalarına başlandı. İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı. 4 gün önce saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalarda Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu. Sarp ve kayalık alandan helikopterle alınan Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi. Yana Kryvosheia'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından bir yakını tarafından özel bir cenaze firması aracılığıyla alındı. Dağcının cenazesinin öğle saatlerinde uçakla ülkesi Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi. - ANTALYA

Son dakika haber! Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi
Son dakika haber! Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi
Son dakika haber! Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hasan Polatkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ergin Ataman Merih Demiral Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Ukraynalı dağcının cenazesi ülkesine gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 10:35:28. #1.16#

title