Son dakika haber... Ukraynalı 19 yaşındaki eski biatlet Rusya saldırılarında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.
Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna saldırıları 6. gününde devam ediyor. Rus saldırıları nedeniyle silahlanan halk ülkelerini savunmaya devam ederken 19 yaşındaki eski biatlet Yevgeny Malyshev, dün Harkov yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Spor