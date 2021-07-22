Son dakika haber | Ukrayna'yı yeniden sel vurdu
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Son dakika haber | Ukrayna'yı yeniden sel vurdu

Son dakika haber | Ukrayna'yı yeniden sel vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Ukrayna'nın turistik ve liman kentlerinden birisi olan Odessa, sel ve su taşkınlarıyla boğuşuyor.

Ukrayna'nın turistik ve liman kentlerinden birisi olan Odessa, sel ve su taşkınlarıyla boğuşuyor.

Ukrayna'da birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış bazı şehirlerde hayatı durma noktasına getirdi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vuran sağanak yağışlar bugün de Odessa'da etkili oldu. Geceden beri etkisini sürdüren yağış, Odessa'da hayatı durma noktasına getirdi. Birçok yerleşim yeri elektriksiz kalırken, evleri, caddeleri ve işletmeleri su bastı. Araç boyunu aşan su taşkınları sebebiyle toplu taşıma hizmeti de aksadı, birçok araç su altında kaldı.

Odessa Acil Durumlar Servisi ise yağışlar sebebiyle şehir genelinde 1. Seviye Tehlikeli Durum ilan etti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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