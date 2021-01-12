Son dakika haber... Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek

12.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:33
Son dakika haber... Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkelerinin birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkelerinin birbirlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğini bildirdi.

Zelenskiy ve Sandu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Marinskiy Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantı ardından ortak açıklama yayımladı.

Moldova Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Moldova halkının "Avrupa seçimini" gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu seçimin, iki ülke arasında gelecek vadeden yeni bir diyaloğun önünü açtığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna ve Moldova'nın uluslararası hukuk ve temel prensiplerine saygı gösterdiği vurgulanırken, iki ülkenin uluslararası tanınmış sınırlarında egemenlik ve toprak bütünlüğüne ilişkin birbirlerini desteklediklerine dikkat çekildi.

Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda iki ülkenin "Üç Deniz" ve "Doğu Ortaklığı" girişimlerinin parçası olma niyeti vurgulandı.

İki ülkenin AB tam üyelik hedefi

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefi yolunda iki ülkenin bölgesel iş birliğini artırma hedefi teyit edilirken, iki ülke, AB'yi genişletilmiş serbest ticaret bölgesi kapsamında farklı alanlarda iş birliğini artırmaya çağırdı.

Moldova ve Ukrayna arasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, enerji, altyapı ve azınlık hakları alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulanan açıklamada, devlet başkanlarının projelerin takibi için yüksek düzey konsey kurmayı kararlaştırdığı bildirildi.

Ayrıca liderler arasında altyapı alanında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Ukrayna ve Moldova birbirlerinin toprak bütünlüğünü destekleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 16:57:26. #1.14#
title