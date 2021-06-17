Son dakika haber | Ukrayna Tarım Bakanı, toprak reformu öncesi Türk yatırımcılara seslendi

Son dakika haberler... Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Roman Leşçenko, ülkede tarım arazilerinin satışa çıkarılmasını da öngören toprak reformu öncesi DHA aracılığıyla Türk yatırımcılara seslenerek, "Ukrayna ekonomisi açık ve çok dinamik bir ekonomi.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Roman Leşçenko, ülkede tarım arazilerinin satışa çıkarılmasını da öngören toprak reformu öncesi DHA aracılığıyla Türk yatırımcılara seslenerek, "Ukrayna ekonomisi açık ve çok dinamik bir ekonomi. Türkiye, yatırım ortağı olarak güvenilirliğini pek çok kez kanıtladı" dedi.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Leşçenko, tarım alanında Türkiye-Ukrayna ilişkilerini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Küresel salgının devletler arasında iş birliğini ve ticareti etkilediğine dikkati çeken Leşçenko, "Dostlar böyle zor zamanlarda belli olur. Ukrayna ve Türkiye, özellikle tarım söz konusu olduğunda dostluğumuzun daha güçlü hale geldiğini ortaya koydu. Krize rağmen, bu alanda ticaret hacmi hafif bir düşüşle 1,5 milyar doların üzerinde kaydedildi" dedi.

Ukraynalı Bakan, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için müzakerelere devam ettiklerini belirterek, "Tahıl ve yağlı tohum ihracatının büyümesi için fırsatlar görüyoruz, aynı zamanda Türkiye'den Ukrayna'ya azotlu gübre ithalatını artırmakla ilgileniyoruz. Ayrıca tarım makineleri üretimi alanında iş birliğinden söz ediyoruz" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE, TARIMDA GÜÇLÜ BİR KÜRESEL OYUNCU'Türkiye'nin, dünya tarım pazarında güçlü bir küresel oyuncu olduğuna işaret eden Ukrayna Tarım Bakanı, "Ukrayna ise dünyada gıda güvenliğinin garantörü konumunda. Tarım ürünlerinde üçüncü büyük ihracatçıyız. Muazzam miktarda verimli topraklarımız olduğunu unutmayın. Ukrayna topraklarının üçte ikisi (42,7 milyon hektar) verimli topraklar. Bununla gurur duyuyoruz ve 30 yıllık bağımsızlık döneminde hiç olmadığı kadar reformlara yoğunlaşıyoruz. Gıda ürünlerimizin, bugün salgın ve iklim değişikliği sırasında tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu bir zenginlik olduğunu anlıyoruz. İşte bu nedenle karşılıklı çıkara dayalı iş birliği yollarını bulmakta tereddüt etmiyoruz" diye konuştu.Leşçenko, arazi ıslahı alanındaki yatırımlardan memnun olduklarını belirterek, "1 Temmuz'dan itibaren, çok geciken ancak çok gerekli olan tarım arazileri piyasasına geçiliyor. Ukrayna'da artık şeffaf bir arazi piyasası faaliyet gösterecek ve bu alana yatırımlar herkes için faydalı olacak" dedi.YABANCILARA TOPRAK SATIŞI İÇİN REFERANDUM HAZIRLIĞITürkiye'nin Ukrayna'daki en büyük projelerin bazılarına yatırım yaparak, inşaat kalitesi, iş verimliliği ve istihdam yaratma konularında garanti sağladığını ifade eden Roman Leşçenko, Ukrayna devletinin 20 milyon euro'dan fazla yatırım yapan yatırımcılar için vergi kolaylığı ve altyapı ihtiyaçlarını karşılama gibi çeşitli destekler sağlamaya hazırlandığını belirtti.'DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ, YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN DE GEÇERLİ'Ukraynalı Bakan ayrıca, tarımsal üretim yapan işletmelere devlet desteğinde düşük faizli kredi sağlanmasını öngören programın yabancı yatırımcılar için de geçerli olduğu bilgisini verdi. 1 Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe girecek yasayla, yalnızca Ukrayna vatandaşlarının en fazla 100 hektar büyüklüğündeki toprakları alıp satabileceklerini aktaran Leşçenko, yapılacak referandum sonrası Ukrayna halkının onay vermesi halinde ise en erken 2024'ten itibaren yabancıların da ülkede tarım arazisi sahibi olmalarının önünün açılacağını kaydetti.

Leşçenko, Ukrayna'da makine imalat sektörünün de hızla büyüdüğünün altını çizerek, "Talep var ve önümüzdeki üç yılda yüzde 30 artacak. Yerli tarım makinelerinin maliyetinin yüzde 25'inin karşılanmasına yönelik destek programları yürürlükte. Bu, yatırımcıların Ukrayna'da üretime başlamaları, devlet desteğinden yararlanmaları ve Ukrayna pazarındaki paylarını artırmaları için tarımsal bir teşvik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı