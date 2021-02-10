Son dakika haber | Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı
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Son dakika haber | Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

10.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:59
Son dakika haber | Ukrayna Rus aşısının tescilini yasakladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna, Rusya'ya ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescilini yasakladığını duyurdu.

Ukrayna, Rusya'ya ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescilini yasakladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Kovid-19 aşısının tedariki ve testleri, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı altında gerçekleşecek.

Bununla birlikte, ülkede Rusya'ya ait Kovid-19'a karşı aşı ve diğer tıbbi ilaçların tescili yasaklandı.

COVAX kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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