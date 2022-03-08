Son dakika haber | Ukrayna'nın Harkiv kenti İl Polis Müdürlüğü yetkilisi Sergey Bolvinov: "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetti." - Haberler

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Son dakika haber | Ukrayna'nın Harkiv kenti İl Polis Müdürlüğü yetkilisi Sergey Bolvinov: "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetti."

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Son dakika haber | Ukrayna'nın Harkiv kenti İl Polis Müdürlüğü yetkilisi Sergey Bolvinov:

Son dakika haberine göre Ukrayna'nın Harkiv kenti İl Polis Müdürlüğü yetkilisi Sergey Bolvinov: "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Harkiv kenti İl Polis Müdürlüğü yetkilisi Sergey Bolvinov: "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırılarında 27 sivil hayatını kaybetti."

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Polis, Rus, Güncel, Haberler

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