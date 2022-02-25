Son dakika haber: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi"
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi" -"Saldırı güçleri git gide zayıflıyor" Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmeleri düzenlediği basın açıklamasında duyurdu.
ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi"
-"Saldırı güçleri git gide zayıflıyor"
ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmeleri düzenlediği basın açıklamasında duyurdu.