Son dakika haber: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi" - Haberler
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Son dakika haber: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi" -"Saldırı güçleri git gide zayıflıyor" Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmeleri düzenlediği basın açıklamasında duyurdu.

ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi"

-"Saldırı güçleri git gide zayıflıyor"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu askeri müdahaleye ilişkin son gelişmeleri düzenlediği basın açıklamasında duyurdu.

Son dakika haber: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi

Son dakika haber: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi

Son dakika haber: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce isgalci yok edildi

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Saldırı, Ankara, Rusya, Politika, Haberler

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