Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var"

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre - Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var" Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov'da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu.

- Ukrayna İçişleri Bakanlığı : "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var"

KİEV - Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov'da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kenti ve çevresinde şiddetli çatışmalar gece saatlerinden bu yana devam ediyor. Harkov'daki son duruma ilişkin açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, "Harkov ağır saldırı altında. Onlarca ölü yüzlerce yaralı var. Bu korkunç durumu tüm dünya görmeli" dedi.

Rusya'nın saldırıları başlamadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilk saldıracağı yerlerden birinin Harkov olacağını ifade etmişti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var

Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var

Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Saldırı, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title