Son dakika haber! Ukrayna İçişleri Bakanlığı: "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var"

- Ukrayna İçişleri Bakanlığı : "Harkov'da onlarca ölü yüzlerce, yaralı var"

KİEV - Ukrayna İçişleri Bakanlığı, saldırı altında olan Harkov'da onlarca ölü ve yaralının olduğunu duyurdu.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov kenti ve çevresinde şiddetli çatışmalar gece saatlerinden bu yana devam ediyor. Harkov'daki son duruma ilişkin açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, "Harkov ağır saldırı altında. Onlarca ölü yüzlerce yaralı var. Bu korkunç durumu tüm dünya görmeli" dedi.

Rusya'nın saldırıları başlamadan önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilk saldıracağı yerlerden birinin Harkov olacağını ifade etmişti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk bin 684 kişinin de yaralandığı bildirildi.