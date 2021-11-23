Son dakika haber | Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna Donbas'ta askeri bir saldırı planlamıyor"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Ukrayna Donbas'ta askeri bir saldırı planlamıyor. Çatışmaya siyasi ve diplomatik çözümler aramaktan yanayız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Donbas'ta askeri bir saldırı planlandığı yönündeki iddiaların temelsiz olduğunu ve Rusya'nın dezenformasyonu olduğunu söyledi.

Resmi olarak beyan ettiğinin altını çizen Kuleba, "Ukrayna Donbas'ta askeri bir saldırı planlamıyor. Çatışmaya siyasi ve diplomatik çözümler aramaktan yanayız. Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın arabulucu olduğu Normandiya formatını canlandırmak için çalışmaya devam ediyor. Rusya'yı bu barış çabalarını baltalamak yerine onlara yapıcı bir şekilde katılmaya davet ediyoruz. Aynı zamanda, Ukrayna diplomasisi, Rusya'yı daha saldırgan eylemlerden caydırmak ve vazgeçirmek için Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu. - KİEV

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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