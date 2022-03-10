Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız"
AA - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Biz savaşı durduramıyoruz.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Güncel