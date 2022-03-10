Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" - Haberler

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Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız"

AA - Güncel
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Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba:

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Biz savaşı durduramıyoruz.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız"

AA / Güncel

Togo Cumhuriyeti, Dmitro Kuleb, Güncel, Haberler

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