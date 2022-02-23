Son dakika haber! Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak,...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı. - NEW YORK
İhlas Haber Ajansı - Politika