Son dakika haber! Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak,...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı. - NEW YORK

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