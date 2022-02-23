Son dakika haber! Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak,... - Haberler
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Son dakika haber! Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber! Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,

Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Milyonlarca insan için barış, Rusya'nın yok etmeye çalıştığı kurallara dayanıyor" ifadelerini kullanarak, Rusya'nın tüm dünyaya şantaj yaptığını açıkladı. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dmitro Kuleb, Rusya, Politika, Haberler

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