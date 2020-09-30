Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz
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Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

30.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 14:33
Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Son dakika dünya haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğini açıkladı.

Kuleba, düzenlediği online basın toplantısında, Ukrayna'nın dış politikasının temel taşlarından birinin, devletlerin toprak bütünlüğüne verilen destek olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın, Ukrayna'nın uluslararası alanda kabul gören toprak bütünlüğünü desteklediğinin altını çizen Ukraynalı Bakan, "Biz de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hep destekledik ve bu ilke bizim için kesinlikle değişmedi" ifadelerini kullandı. Kafkasya'da tansiyonun düşürülmesi ve 'kan dökülmesinin durdurulması' için çaba sarf etmek gerektiğini belirten Kuleba, Ukrayna'nın, çatışmaların şiddetlenmesi karşısında  ilk tepki gösteren ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Kuleba, "Bizim duruşumuz çok net. Savaş her zaman acı, ölüm ve yıkım getirir. Kafkasya'da şu an yaşananlardan dolayı içtenlikle üzüntü duyuyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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