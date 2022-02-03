Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür... - Haberler
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Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür...

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna-Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Savaşı bitirme yolunda, Ukrayna- Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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