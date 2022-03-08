Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz."
AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Pes etmeyeceğiz.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz."
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
AA / Zuhal Demirci - Güncel