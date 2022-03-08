Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz." - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz."

AA - Zuhal Demirci - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Pes etmeyeceğiz.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Pes etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun vatanımız için savaşmaya devam edeceğiz."

AA / Zuhal Demirci - Güncel

Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title