Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merkel ile "Donbas"ı görüştü
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Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merkel ile "Donbas"ı görüştü

10.11.2020 19:23 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:26
Son dakika haber... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Merkel ile

Son dakika politika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Donbas'taki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Donbas'taki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Zelenskiy'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, liderler Donbas'taki durumu ve geçen sene Paris'te gerçekleşen Normandiya Dörtlüsü Liderler Zirvesi kapsamında alınan kararların uygulanma sürecini görüştü.

Zelenskiy, Merkel'e şu ana kadarki en uzun ateşkesin gerçekleştiğini hatırlatarak, bazı provakasyonlara rağmen bölgede Ukraynalı askerlerin kayıplarının geçen sene bu döneme göre önemli oranda düştüğüne dikkati çekti.

Liderler yakın zamanda danışmanlar seviyesinde gerçekleşecek Normandiya Dörtlüsü toplantısının önemini vurguladı.

Ayrıca görüşmede Kovid-19 salgınına ilişkin durum ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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