Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gelen son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika