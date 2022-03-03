Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz" dedi. - Haberler

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Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haber | Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Politika, Haberler

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