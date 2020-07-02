Son dakika haber: Ukrayna'dan Antalya'ya ilk gün 949 turist geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Ukrayna'dan Antalya'ya ilk gün 949 turist geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla ilk gün Antalya'ya 949 turistin geldiğini belirterek, "Ümitliyiz. Dünyada İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre daha fazla tedbirimiz var." dedi.

Son dakika haber: Ukrayna'dan Antalya'ya ilk gün 949 turist geldi
02.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:26

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla ilk gün Antalya'ya 949 turistin geldiğini belirterek, "Ümitliyiz. Dünyada İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre daha fazla tedbirimiz var." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, bir süre önce Balıkesir'den Antalya Valiliğine atanan Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, gençlik ve çocukluk yıllarının Burdur'da geçtiğini, Teke yöresinin kültürünü yaşama imkanı bulduğunu söyledi.

Antalya'da turizm ve tarım noktasında önemli çalışmalar yapacaklarını aktaran Yazıcı, "Meslek hayatım boyunca eğitim, çocuklar, gençlik, dolayısıyla yoksullar her daim benim önceliğim oldu." ifadesini kullandı.

"Tarım ve turizmde iddialıyız"

Yazıcı, güzel bir şehre geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çalışmak için geldik. Ukrayna'dan dün itibarıyla turistler gelmeye başladı. İlk gün 949 Ukraynalı kentimize geldi. Ümitliyiz. Dünyada İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre daha fazla tedbirimiz var. Ukrayna Büyükelçisi, tarım ürünlerini de buradan aldıklarını ifade etti. Biz tarımla ve turizmimizle iddialıyız. Bunları Büyükelçi de teyit etti. Kovid-19 vaka sayısı, nüfusumuza göre çok iyi. İzolasyon alanları da oluşturuyoruz. Otellerimiz hazır ama pandeminin psikolojisi dünyada henüz dağılmadı. Otellerimizin ciddi bir bölümü Sağlıklı Turizm Belgelerini aldı."

Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım da Vali Yazıcı'ya, AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı Haber
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi Haber
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti Haber
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021'de oynanacak
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Cahit Özkan Devlet Bahçeli Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Ebru Polat Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Ivan Obradovic
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ukrayna'dan Antalya'ya ilk gün 949 turist geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 17:32:59. #1.15#
title