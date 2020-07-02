Son dakika haber: Ukrayna'dan Antalya'ya ilk gün 949 turist geldi Gelen son dakika haberlerine göre Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla ilk gün Antalya'ya 949 turistin geldiğini belirterek, "Ümitliyiz. Dünyada İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre daha fazla tedbirimiz var." dedi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla ilk gün Antalya'ya 949 turistin geldiğini belirterek, "Ümitliyiz. Dünyada İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre daha fazla tedbirimiz var." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, bir süre önce Balıkesir'den Antalya Valiliğine atanan Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, gençlik ve çocukluk yıllarının Burdur'da geçtiğini, Teke yöresinin kültürünü yaşama imkanı bulduğunu söyledi.

Antalya'da turizm ve tarım noktasında önemli çalışmalar yapacaklarını aktaran Yazıcı, "Meslek hayatım boyunca eğitim, çocuklar, gençlik, dolayısıyla yoksullar her daim benim önceliğim oldu." ifadesini kullandı.

"Tarım ve turizmde iddialıyız"

Yazıcı, güzel bir şehre geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çalışmak için geldik. Ukrayna'dan dün itibarıyla turistler gelmeye başladı. İlk gün 949 Ukraynalı kentimize geldi. Ümitliyiz. Dünyada İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere göre daha fazla tedbirimiz var. Ukrayna Büyükelçisi, tarım ürünlerini de buradan aldıklarını ifade etti. Biz tarımla ve turizmimizle iddialıyız. Bunları Büyükelçi de teyit etti. Kovid-19 vaka sayısı, nüfusumuza göre çok iyi. İzolasyon alanları da oluşturuyoruz. Otellerimiz hazır ama pandeminin psikolojisi dünyada henüz dağılmadı. Otellerimizin ciddi bir bölümü Sağlıklı Turizm Belgelerini aldı."

Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldırım da Vali Yazıcı'ya, AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti.

Kaynak: AA