Son dakika haber... Ukrayna'daki istihbarat binası bombalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.
Ukrayna'nın Çernigov şehrindeki Ukrayna istihbarat binası bombalanırken, bina saldırı sonrası alev aldı.
Ukrayna'nın Çernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisi'ne ait binaya 2 adet bomba düştü. Saldırı sonra istihbarat binasında yangın çıktı.
Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov'da devam ettiği kaydedildi. İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa