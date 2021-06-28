Son dakika haber: Ukrayna'da yıldırım: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber: Ukrayna'da yıldırım: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber: Ukrayna'da yıldırım: 2 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Ukrayna'da şiddetli yağıştan kaçan 3 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da şiddetli yağıştan kaçan 3 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Çerkasi bölgesine bağlı Sofiyevka köyünde etkili olan şiddetli yağış sırasında 3 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü. Aldıkları ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişiden 2'sinin cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemeler sonucu 23 yaşındaki ve 55 yaşındaki iki kişinin üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettikleri belirlendi. Olayda yaralanan 46 yaşındaki bir kişi de ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, başkent Kiev yakınlarındaki Belogorodka kasabasında da bir evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu çatı katı alev alan ev tamamen yandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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