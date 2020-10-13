Son dakika haber: Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 133 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber: Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 133 yeni koronavirüs vakası

13.10.2020 09:20 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:23
Son dakika haber: Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 133 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi: Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 133 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 133 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 270 bin 587'ye ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 133 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 270 bin 587'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107 artarak toplamda 5 bin 122'ye çıktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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