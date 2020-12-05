Son dakika haber! Ukrayna'da son 24 saatte 13 bin 825 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi: Ukrayna'da son 24 saatte 13 bin 825 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 13 bin 825 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 801 bin 716'ya ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 13 bin 825 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 801 bin 716'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 226 artarak toplamda 13 bin 421'e çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı