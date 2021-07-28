Son dakika haber... Ukrayna'da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü
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Son dakika haber... Ukrayna'da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ukrayna'da küçük bir uçağın müstakil bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da küçük bir uçağın müstakil bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Prikarpatya bölgesinde küçük uçak, nedeni henüz belirlenemeyen teknik arıza sonucu bölgede bulunan müstakil bir evin çatısına düştü. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşmesi sonucu evde yangın çıktığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği aktarıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika haber... Ukrayna'da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü
Son dakika haber... Ukrayna'da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü
Son dakika haber... Ukrayna'da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü
Son dakika haber... Ukrayna'da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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