Son dakika haber... Ukrayna'da kömür madeninde göçük: 1 ölü
28.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:54
Son dakika haberleri... Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 1 madenci hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 1 madenci hayatını kaybetti.
Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lugansk'ın Zolotoye bölgesindeki kömür madeninde dün gece saatlerinde meydana gelen göçük sonucu 2 madencinin mahsur kaldığı belirtildi.
Madencilerden birisinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, diğerinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz