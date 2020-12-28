Son dakika haber... Ukrayna'da kömür madeninde göçük: 1 ölü
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Son dakika haber... Ukrayna'da kömür madeninde göçük: 1 ölü

28.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:54
Son dakika haber... Ukrayna'da kömür madeninde göçük: 1 ölü

Son dakika haberleri... Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 1 madenci hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Lugansk bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 1 madenci hayatını kaybetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lugansk'ın Zolotoye bölgesindeki kömür madeninde dün gece saatlerinde meydana gelen göçük sonucu 2 madencinin mahsur kaldığı belirtildi.

Madencilerden birisinin kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, diğerinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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