Son dakika haber! Ukrayna'da kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçildi
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Son dakika haber! Ukrayna'da kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçildi

19.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:19
Son dakika haber! Ukrayna'da kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçildi

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçtiklerini duyurdu.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılamanın ikinci etabına geçtiklerini duyurdu.

Stepanov, yaptığı açıklamada, gelecek haftadan itibaren aile hekimlerinin aşılanmaya başlanacağını belirtti.

Ülkede ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı olan aşılama 5 etaptan oluşuyor.

İlk etapta Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık personelinin aşılanacağı duyurulmuştu.

İkinci etapta kalan sağlık personelinin ve 80 yaş üstü kişilerin, üçüncü etapta asker, polis ve öğretmenlerin, dördüncü etapta 60-64 yaş arasındaki kişilerin ve son etapta tüm halkın aşılanacağı ifade edilmişti.

AstraZeneca aşısı kullanılarak 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanan Ukrayna'da 92 bin 714 kişi aşılandı.

Başkentte önlemler sıkılaştırıldı

Bu arada, başkent Kiev'in kırmızı bölge statüsüne girdiği bildirildi. Bu nedenle kentte 20 Mart'tan itibaren 3 haftalığına tedbirler sıkılaştırılacak.

Ülkede, 22 Şubat'tan itibaren bölgeler, salgının durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılıyor.

Kovid-19'a karşı karantina uygulamasının 30 Nisan'a kadar uzatıldığı ülkede, bölgelerde vaka sayısına göre uyarlanmış karantina kapsamında farklı tedbirler uygulanıyor.

En sert tedbirlerin uygulanacağı kırmızı bölgede alışveriş merkezi, restoran ve kafeler kapalı olacak, ilkokul ve kreşler hariç eğitim uzaktan devam edecek.

Ülkede son 24 saatte 15 bin 850 ile 2021'in en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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