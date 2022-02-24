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Son dakika haber: Ukrayna'da bombardıman sonucu sivil kayıplar var

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haber: Ukrayna'da bombardıman sonucu sivil kayıplar var

Son dakika dünya haberi... Ukrayna Acil Durum yetkilileri Harkov yakınlarındaki Chuhuiv kentinde bombardıman sonucu bir sivil yerleşim yerindeki apartmanda yangın çıktığını ve sivil kayıpların olduğunu belirtti.

Ukrayna Acil Durum yetkilileri Harkov yakınlarındaki Chuhuiv kentinde bombardıman sonucu bir sivil yerleşim yerindeki apartmanda yangın çıktığını ve sivil kayıpların olduğunu belirtti. Açıklamada bu sabah yerel saatle 08.00 civarlarında sivil yerleşim yerindeki bir apartmanda bombardıman sebebiyle yangın çıktığını, binanın zarar gördüğü ve sivil kayıpların olduğu ifade edildi. Olay yerine giden ekipler binadan 15 kişiyi tahliye ettiklerini belirtti.


Son dakika haber: Ukrayna'da bombardıman sonucu sivil kayıplar var

Son dakika haber: Ukrayna'da bombardıman sonucu sivil kayıplar var

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Yangın, 112, Dünya, Haberler

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