Son dakika haber! Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü

04.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:36
Son dakika haber! Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü

Son dakika haberleri: Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki bir hayvanat bahçesinde kaplan, bakıcısını öldürdü.

Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki bir hayvanat bahçesinde kaplan, bakıcısını öldürdü.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, olayın, 47 yaşındaki hayvanat bahçesi çalışanının kaplanı beslemek için kafesine girdiği sırada gerçekleştiği kaydedildi.

Kaplanın saldırdığı bakıcısının, olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Mart Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 21:36:43. #1.14#
title