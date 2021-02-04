Son dakika haber! Ukrayna'da bir hayvanat bahçesinde kaplan bakıcısını öldürdü
04.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:36
Son dakika haberleri: Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki bir hayvanat bahçesinde kaplan, bakıcısını öldürdü.
Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki bir hayvanat bahçesinde kaplan, bakıcısını öldürdü.
Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, olayın, 47 yaşındaki hayvanat bahçesi çalışanının kaplanı beslemek için kafesine girdiği sırada gerçekleştiği kaydedildi.
Kaplanın saldırdığı bakıcısının, olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz