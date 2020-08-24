Son dakika haber! Ukrayna'da askeri lojmanda gerçekleşen patlamada 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika habere göre Ukrayna'nın Çernihiv kentinde askeri lojmanda meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde askeri lojmanda meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Lojmanın bağlı olduğu Desna Askeri Eğitim Merkezinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, patlamanın ihmal sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Patlamada 1 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, lojmana ziyaret için gelen bir sivilin de yaralandığı ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA