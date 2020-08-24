Son dakika haber! Ukrayna'da askeri lojmanda gerçekleşen patlamada 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika habere göre Ukrayna'nın Çernihiv kentinde askeri lojmanda meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
24.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:21
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde askeri lojmanda meydana gelen patlamada 1 asker hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Lojmanın bağlı olduğu Desna Askeri Eğitim Merkezinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, patlamanın ihmal sonucu gerçekleştiği belirtildi.
Patlamada 1 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, lojmana ziyaret için gelen bir sivilin de yaralandığı ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.
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Kaynak: AA