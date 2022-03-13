Son dakika haber! Ukrayna'da askeri eğitim üssünde can kaybı 35'e yükseldi - Haberler

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Son dakika haber! Ukrayna'da askeri eğitim üssünde can kaybı 35'e yükseldi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haber! Ukrayna'da askeri eğitim üssünde can kaybı 35'e yükseldi

Son dakika haberleri... Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Yavoriv bölgesinde askeri eğitim üssüne düzenlenen bombardımanda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi.

Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın Yavoriv bölgesinde askeri eğitim üssüne düzenlenen bombardımanda can kaybı 35'e, yaralı sayısı 134'e yükseldi.

Rus birlikleri, bugün sabah saatlerinde Lviv kentinin batısında bulunan, Polonya sınırına yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Yavoriv bölgesindeki askeri eğitim üssünü vurdu. Ukrayna Stratejik İletişim ve Bilgi Güvenliği Merkezi (Stratcom UA), saldırıya ilişkin son gelişmeleri aktardığı açıklamasında, "AB/NATO sınırı yakınlarındaki Yavoriv askeri eğitim üssüne yönelik bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yaralı 134 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri enkazın çoğunu kaldırdı. Ancak hala enkaz altında kalanlar olabileceği düşünülüyor" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Polonya, Ukrayna, Rus, Dünya, Haberler

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