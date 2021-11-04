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Son dakika haber | Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 380 adet top mermisi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Ukrayna'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 380 adet top mermisi bulundu

Son dakika haberler: Ukrayna'nın Odessa kentinde Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kazı çalışması sonucunda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 380 adet top mermisi bulundu.

Ukrayna'nın Odessa kentinde Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kazı çalışması sonucunda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 380 adet top mermisi bulundu.

Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da bir vatandaşın tesadüfen bir arazide top mermileri bulmasının ardından yetkililer harekete geçti. Yaşanan olayın ardından bölgeye Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edilirken, ekipler tarafından yapılan kazı çalışması sonucunda toprak altından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 75 mm çapında 380 adet top mermisi çıkarıldı. Ekipler bulunan mermileri daha sonra imha etmek üzere güvenli bir bölgeye sevk etti.

(Bekir Keskin/İHA)

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