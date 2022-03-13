Son dakika haber! Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırıları nedeniyle 85 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta 24 Şubat ile 13 Mart arasında Rus Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen saldırılar sonucu 85 çocuğun öldüğünü, 100'e yakın çocuğun yaralandığını bildirdi.

Başsavcılığının yaptığı yazılı açıklamada, savaştan en çok etkilenen çocukların Kiev, Harkiv, Donetsk, Sumi, Herson, Mykolaiv ve Jitormir bölgelerinden olduğu bilgisi verildi.