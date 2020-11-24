Son dakika haber! Uganda'da seçim öncesi çıkan olaylarda ölü sayısı 50'ye yükseldi
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Son dakika haber! Uganda'da seçim öncesi çıkan olaylarda ölü sayısı 50'ye yükseldi

24.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:09
Son dakika haber! Uganda'da seçim öncesi çıkan olaylarda ölü sayısı 50'ye yükseldi

Son dakika haberler... Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı.

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı.

Uganda Cezai Soruşturma Dairesince yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk, 2'sinin kadın olduğu bildirildi.

Kampala ve diğer şehirlerdeki gösterilerde ölü sayısının 50'ye yükseldiği belirtildi.

900'e yakın kişinin gözaltına alındığı olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.

Polis, ölümlerden protestocuları sorumlu tutarken aktivistler ise göstericilerin polis kurşunuyla öldüğünü ileri sürüyor.

Uganda polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seçim çalışmalarına, 200 kişiden az olması kaydıyla izin verildiğini ancak Kyagulanyi'nin propaganda faaliyetlerini daha fazla kişiyle yaptığı için çarşamba günü gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından, 4 başkan adayı seçim kampanyasına ara vermişti.

Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

"Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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