Son dakika haber: Uganda'da kulübeye yıldırım düştü: 10 ölü
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Son dakika haber: Uganda'da kulübeye yıldırım düştü: 10 ölü

Bir son dakika haberine göre Uganda'da sağanak yağıştan kaçan çocuklar, sazdan yapılmış bir kulübenin altına sığındı.

Son dakika haber: Uganda'da kulübeye yıldırım düştü: 10 ölü
28.08.2020 18:14 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:17

Uganda'da sağanak yağıştan kaçan çocuklar, sazdan yapılmış bir kulübenin altına sığındı. Çocukların bulunduğu noktaya düşen yıldırım sonucu 13 çocuktan 10'u yaşamını yitirdi.

Uganda'nın Arua kentinde futbol oynayan çocuklar, sağanak yağıştan kaçarak sazdan yapılmış bir kulübeye sığındı. Kulübeye yıldırım düşmesi sonucu 13 çocuktan 10'u yaşamını yitirdi. Yaralı çocukların tedavilerinin devam ettiği aktarıldı. Çocukların yaşlarının 13 ila 15 arasında değiştiği, 9 çocuğun yıldırımın düştüğü noktada hayatını kaybettiği, birinin ise hastaneye kaldırıldığı sırada yolda öldüğü aktarıldı.


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Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
POMPACI: Olan fakire olur zaten. Zengin evde.
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