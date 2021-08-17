Son dakika haber | Uganda'da çocuk felci virüsü tespit edildi

Son dakika haber: Doğu Afrika ülkesi Uganda'da Sağlık Bakanlığı, çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiğini bildirdi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da Sağlık Bakanlığı, çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Haziran'da başkent Kampala'da alınan 2 örnekte poliovirüs tespit edildiği belirtildi.

Alınan örneklerin incelenmek üzere Uganda Virüs Araştırmaları Enstitüsüne gönderildiği ifade edildi.

Poliovirüsün Sudan'dan ülkeye geçmiş olabileceği aktarıldı.

Afrika'da Uganda'dan başka Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak