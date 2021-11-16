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Son dakika haber: Uganda'da çifte patlama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Uganda'da çifte patlama

Son dakika haberler: Uganda'nın başkenti Kampala'da çifte patlama meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Uganda'nın başkenti Kampala'da çifte patlama meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Uganda'nın başkenti Kampala'da parlamento binası ve polis merkezi binası yakınlarında 2 patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda 24 kişinin yaralandığı, yaralılar arasındaki 4 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Uganda Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ainebyoona Emmanuel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Talihsiz ve alçak bir terör saldırısı. Sağlık çalışanlarımız hayat kurtarmak için saatlerle yarışıyor. Şu an Mulago Hastanesinde 24 yaralı bulunuyor, bu yaralılardan 4'ünün ise durumu ciddiyetini koruyor" ifadelerine yer verdi. - KAMPALA

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