Son dakika haber | Uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybetti

Son dakika haber | Uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Çaybükü köyünde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Çaybükü köyünde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'dan Küre'nin Çaybükü köyüne gitmek için kiraladığı otomobille yola çıkan Emrah Türkoğlu, yoğun yağmur yağışı sırasında aracın kontrolünü kaybetti. Karaman Köyü mevkiinde virajda kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücüsü Emrah Türkoğlu hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkoğlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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