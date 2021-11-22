Son dakika haberi | Uçuruma düşen alzeimer hastasının yardım çığlıklarına polis ve itfaiye yetişti

ADANA (İHA) - Uçuruma düşen alzeimer hastasının yardım çığlıklarına polis ve itfaiye yetişti

ADANA - Adana'da 10 metrelik uçurumdan aşağı düşen alzeimer hastasının yardım çığlıklarına polis ve itfaiye yetişti. Düştüğü yerden kurtarılan yaşlı adam hafif şekilde yaralanırken tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Can Vadisi Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alzeimer hastası 10 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Yaşlı adamın ne kadar süredir uçurumda olduğu bilinmezken, yardım çığlığı duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamın 10 metrelik uçurumdan düştüğü görmesi üzerine itfaiyeye durumu bildirdi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri polislerin yardımıyla uçuruma düşen alzeimer hastası olan yaşlı adamı kurtardı. Hafif şekilde yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine götürüldü.