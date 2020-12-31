Son dakika haber! Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haber! Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 21:46 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:51

Bir son dakika haberine göre Antalyaspor kavşağı Kavşaktaki ışıklandırma Işıklandırmada yansıtılan "Hoşgeldin 2021" yazısı ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Antalyaspor kavşağı

Kavşaktaki ışıklandırma

Işıklandırmada yansıtılan "Hoşgeldin 2021" yazısı ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Son dakika haber! Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber! Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber! Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber! Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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