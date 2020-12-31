Son dakika haber! Üç gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
31.12.2020 21:46 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:51
Bir son dakika haberine göre Antalyaspor kavşağı Kavşaktaki ışıklandırma Işıklandırmada yansıtılan "Hoşgeldin 2021" yazısı ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Antalyaspor kavşağı
Kavşaktaki ışıklandırma
Işıklandırmada yansıtılan "Hoşgeldin 2021" yazısı ANTALYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden