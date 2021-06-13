Son dakika haber! TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Topraklarımızı koruyamazsak miras olarak çocuklarımıza açlık bırakırız"

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, toprağı korumaya yönelik tedbirler alınması gerektiğini belirterek, "Topraklarımızı koruyamazsak miras olarak çocuklarımıza açlık bırakırız." ifadesini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, toprağı korumaya yönelik tedbirler alınması gerektiğini belirterek, "Topraklarımızı koruyamazsak miras olarak çocuklarımıza açlık bırakırız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Toprak Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, salgın döneminde toprağın öneminin daha da anlaşıldığına işaret ederek, dünyada beklenen gıda krizlerine karşı, ülke insanının yeterli gıdaya erişebilmesi için toprakların korunması gerektiğini vurguladı.

Toprağı korumaya yönelik alınması gereken tedbirlere değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tarım topraklarının ivedilikle arazi kullanım ve üretim planlaması yapılmalıdır. Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması önlenmeli, arazi bankacılığı uygulamaları arazi toplulaştırma çalışmalarıyla birlikte yürütülmeli. Alternatif marjinal tarım arazileri mevcutken, verimli tarım arazileri tarım dışı amaçlarla kullanılmamalıdır. Birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerinin imara açılmasına asla izin verilmemelidir. Turizm, madencilik ve ulaştırma için verimli tarım arazilerimiz kullanılmamalı, meyve ağaçları, zeytinlikler kesilip buralara yazlıklar inşa edilmemeli. Valilikler ve belediyeler, verimli tarım arazilerinin korunması konusunda hassas hareket etmeli. Ekilmedik bir karış arazimiz kalmamalı. Atıl durumda bekleyen 2 milyon hektar civarındaki hazine arazisi acil olarak tarımsal üretime kazandırılmalı."

Bayraktar, toprakların daha verimli hale getirilmesi için modern basınçlı sulama yatırımlarının hızla tamamlanması gerektiğini belirterek, çayır, mera, yaylak ve kışlak alanlarda yürütülen tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istedi. Bayraktar, "Gelecek nesillerden ödünç aldığımız topraklarımız, gıda güvenliğimizin teminatıdır. Topraklarımızı koruyamazsak miras olarak çocuklarımıza açlık bırakırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı