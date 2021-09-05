Son dakika haber! TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Son dakika haber! TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Son dakika haber! TVF Başkanı Üstündağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Son dakika haber... Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Üstündağ, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan ve ay-yıldızlı ekibin 3-0 kazanarak bronz madalyaya ulaştığı Hollanda müsabakasının ardından yayıncı kuruluş TRT'ye açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine çok büyük destek verdiğini belirten Üstündağ, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her maçımızı seyretti, her maç sonrasında bizimle yakından ilgilendi." dedi.

Başkan Üstündağ, Polonya ile oynanan çeyrek final maçı sonrasında sevinç görüntüleri ile millilerin İzmir marşı söylemelerinin yayınlanamamasıyla ilgili, "En başta bu süreçte bizi yalnız bırakmayan TRT'ye teşekkür ediyorum. Çeşitli söylemler hiç hoş değil. TRT bizi bir gün yalnız bırakmadı. Günlerdir burada. Başka yayıncı kuruluşun yaptığı hatayı TRT'ye mal etmeye çalışıyorlar. Bu bizi derinden üzdü. Bu konuda en net cevabı Sayın TRT Genel Müdürümüz kamuoyu açıklamasıyla verdi. Federasyon başkanı olarak altına imzamı atarım. Çok doğru bir açıklamaydı. Art niyet aramamak lazım. Bu işin keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda sadece 1 maç kaybettiklerini hatırlatan Üstündağ, "Şampiyonada sadece 1 maç kaybettik. 27 set aldık, sadece 5 set verdik. Avrupa üçüncüsü olduk. Bizim için yeterli değil. Çünkü hedefimiz büyük, şampiyonluk. Halkımızı mutlu ettiysek ne mutlu bize ama şampiyon olmadığımız için takımım ve şahsım adına özür diliyorum. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Ancak bu çocuklar suç işlemedi. Tam 4 aydır nefes almadılar. FIVB Uluslar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiler. Uluslar Ligi'nde 3, olimpiyatta 5, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldular. Sürekli kürsüde yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Ancak daha yolun başındayız. Avrupa'nın en genç 2 takımından biriyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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