Son dakika haber! Tuzla'daki bir iplik deposunda yangın çıktı (2)

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir iplik deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan iplik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Tuzla ve çevre ilçelerden birçok itfaiye ekibi sevk edildi.

Deponun yanındaki binaya da sıçrayan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.