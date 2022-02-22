Son dakika haber! Tuzla'daki bir iplik deposunda yangın çıktı (2) - Haberler
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Son dakika haber! Tuzla'daki bir iplik deposunda yangın çıktı (2)

AA, Adem Koç - Güncel
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Son dakika haberler... İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir iplik deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir iplik deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan iplik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Tuzla ve çevre ilçelerden birçok itfaiye ekibi sevk edildi.

Deponun yanındaki binaya da sıçrayan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Son dakika haber! Tuzla'daki bir iplik deposunda yangın çıktı (2)

Son dakika haber! Tuzla'daki bir iplik deposunda yangın çıktı (2)

Son dakika haber! Tuzla'daki bir iplik deposunda yangın çıktı (2)

AA / Adem Koç - Güncel

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Tuzla, Güncel, Haberler

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